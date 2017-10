Vítima de ataque de ácido no rosto mostra foto incrível de recuperação

Depois de ter o rosto e um dos ombros completamente queimados por causa de um ataque com ácido, Resham Khan, de 21 anos, resolveu mostrar a sua incrível recuperação, trocando a sua foto de perfil no Twitter. "Tempo de parar de se esconder", escreveu a garota na imagem.

Em junho, Resham, que é de Manchester, estava parada, dentro de um carro, em um semáforo em Beckton, no leste de Londres, quando foi atingida pelo líquido atirado por John Tomlin. O rapaz de 25 anos irá a julgamento ainda em novembro.

Resham, em foto de antes do ataque com ácido Imagem: Reprodução/Mirror Resham estava na cidade para comemorar seu 21º aniversário. No veículo também estava uma prima da estudante de administração, que também foi gravemente atingida.

Semanas após o ataque em Beckton, ela escreveu, em suas redes sociais, uma carta falando sobre seus planos para se tornar uma modelo estavam em pedaços e a dor insuportável que estava sentindo.

Após a nova foto no Twitter, vários dos 20 mil seguidores de Resham no Twitter resolveram encorajá-la e a felicitaram por sua coragem. A garota vem contando sobre a sua recuperação em seus perfis nas redes sociais e em um blog.

Em setembro, ela há havia compartilhado outras fotos em que aparecia em trajes coloridos para a comemoração do Eid, celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadã. Nas imagens, ela mostrava parcialmente o rosto. Na ocasião ela escreveu: "Obviamente meu rosto não está exatamente como era".