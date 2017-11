7 dicas para driblar a preguiça e colocar em prática o plano de malhar

Durma com a roupa de treino

Para quem gosta de se exercitar logo no começo do dia, dormir com a roupa de treino, ou pelo menos com algumas peças, ajuda a combater a preguiça. "Ao acordar e já estarmos vestidos com o traje do exercício, nosso cérebro assimila a ideia mais facilmente, melhorando o estímulo matinal", ensina o médico do sono.