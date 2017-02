Hatha, ashtanga, vinyasa: entenda as diferenças entre os tipos de ioga

Vinyasa

Empresta do Ashtanga o dinamismo e a intensidade, mas não possui séries fixas. O tempo de permanência nas posturas é mais curto do que no Hatha, o que resulta em aulas ritmadas, fluidas. Segundo Cacau Peres, professora da modalidade na escola Yoga Flow (SP), as posturas, muitas vezes, criam sequências que até parecem coreografias. Não é o estilo mais recomendado para iniciantes já que, para acompanhar a aula, é preciso conhecer bem cada postura. Embora os objetivos não sejam o de emagrecer nem ficar sarado, com a prática, músculos tornam-se mais fortes e alongados, as articulações ganham resistência e pode até haver perda de peso.