Quanto tempo de atividade você precisa fazer para perder 500 calorias?

Sou atleta desde criança e sempre dediquei algumas horas do meu dia aos treinos, nas mais diversas modalidades, indo do balé até o MMA. Sempre fui motivado pelo desafio do novo, de encarar o que antes parecia ser impossível. Recentemente me tornei ultramaratonista, estreando em uma corrida com percurso de 75km. O feito me deixou bastante orgulhoso, mas não foi o suficiente para me parar.