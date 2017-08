Sabia que não pode triturar remédio? 4 hábitos que prejudicam a eficácia

Não beba o remédio com sucos ou chás

Na maioria das vezes, a melhor maneira de garantir que o remédio faça o efeito desejado é ingerí-lo apenas com um copo (200 ml) de água. Tomar medicamentos misturados a bebidas com sabor, como sucos, chás, refrigerantes e bebidas alcoólicas, pode reduzir ou potencializar o efeito terapêutico do remédio. "Tais bebidas podem reagir com o princípio ativo e alterar sua absorção no organismo ou, após o princípio ativo ser absorvido, inibir ou induzir enzimas do fígado reduzindo ou aumentando a eliminação do fármaco no organismo", explica Christina Ecclissato, gerente médica da EMS. A combinação de antibióticos e leite, principalmente do grupo tetraciclina (que tratam acne, pneumonia, otites, sinusites etc), é a que mais deve ser evitada. Mas, de acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), outros remédios, como contraceptivos orais, Digoxina (para tratamento de problemas cardíacos) e Diazepam (efeito calmante), também têm seu efeito reduzido ao serem ingeridos com leite.