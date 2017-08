Falhas na memória podem ser importantes para funcionamento do cérebro, diz estudo

“Eu tinha 21 anos quando sofri o acidente. Morava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e estava em meu último ano da faculdade de Direito. Como sempre gostei e pratiquei exercícios físicos, naquela época eu já tinha feito o abdominal invertido sentada no scott [banco utilizado para exercícios com o braço] e com os pés amarrados ao banco por uma faixa própria de academia.