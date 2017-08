Mãe posta foto de filho com caso grave de catapora e alerta sobre vacinação

Do UOL

É difícil olhar para as fotos do pequeno Elijah, de 11 meses. O bebê contraiu catapora, ficando com seu corpo coberto de bolhas e feridas, e ainda sofreu uma infecção secundária por conta das lesões. Em um post emotivo que viralizou, a australiana Kayley Burke, mãe de Elijah, ressaltou a importância da vacinação.

“Vacinem os filhos de vocês, gente. Pensem nos riscos que vocês estão colocando outras crianças indefesas e que são muito jovens para serem vacinadas.”

É realmente incomum um bebê tão novo como Elijah pegar catapora. “A vacinação para catapora é indicada somente para crianças acima de um ano, com reforço após três meses, em um total de duas doses”, diz Maria Júlia Carvalho, pediatra do Hospital Infantil Sabará e do Albert Einstein, em São Paulo. Nos primeiros 12 meses, o bebê está protegido pelos anticorpos passados pela mãe durante a gravidez, não necessitando da vacina.



E esse foi o caso de Elijah, que ainda faltava um mês para ser vacinado. “Nosso pobre bebê era muito novo para ser imunizado”, lamentou a australiana.

O bebê Elijah com catapora Imagem: Reprodução/Facebook Segundo a pediatra Maria, por ser altamente transmissível, é comum ter surtos da doença ou que ela seja passada para crianças que ainda não foram vacinadas. “Nesse caso, resta optar pelo tratamento, que inclui utilização de antivirais e outras medicações”, explica. “E apesar de ser uma doença teoricamente comum em crianças pequenas, ela pode ter complicações e sequelas futuras, como por exemplo complicações no sistema nervoso central”, acrescenta.

De acordo com Maria, se a doença não for tratada, ela pode causar desconforto e febre e, em casos mais graves, infecções bacterianas nas lesões da pele. Otites, pneumonias e meningites podem ser outras complicações. “Por isso é tão importante a vacinação”, diz a médica.

Além de Elijah, sua mãe e sua irmã de 3 anos também contraíram a doença por causa do contato com o bebê. “A minha filha está bem, com algumas feridas." Kayley também fez questão de dizer: “Conclusão, se você não vacina seus filhos, é um estúpido”.

Segundo Maria, a vacina para a catapora é extremamente efetiva. “A primeira dose imuniza contra as formas mais graves de contaminação, então a criança ainda pode ter algum tipo de infecção, mas bem leve. Já após a segunda dose, a criança tem proteção total, perto de 100%.”