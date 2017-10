Suzana Alves tornou-se famosa no final dos anos 1990, quando interpretou a personagem Tiazinha em um programa de TV. Passado o auge da fama, ela casou e teve Benjamin, que nasceu em julho de 2016. Durante a gravidez, Suzana engordou 28kg, que levou cerca de um ano para perder. Neste depoimento ao UOL, ela conta como foi seu processo de emagrecimento.

"Sempre fui uma pessoa muito ativa e nunca me vi sem exercícios físicos, mas, por conta de uma gravidez de risco, precisei repousar. Foi aí que a coisa fugiu do meu controle e ganhei tanto peso. Pensei que perderia todos esses 28kg em menos tempo, mas é um processo mais demorado, especialmente se feito de forma saudável como fiz, sem plástica e nem remédios, mas sim com muita força de vontade.

Suzana Alves mostra antes e depois de perder 28kg Imagem: Reprodução/Instagram

Na época em que eu atuava como Tiazinha, tinha entre 50 e 52 kg. Mas passei dois anos tomando hormônios, pois tentei engravidar com a ajuda de fertilização in vitro. Cheguei, inclusive, a perder um bebê no processo.

Com tudo isso, meus hormônios ficaram desregulados, mas assumo que o fato de me tornar sedentária nesse tempo, além de comer coisas que normalmente não comeria --como pão francês-- ajudaram bastante no ganho de peso.

Não existiu nenhum momento específico em que bateu aquele desespero do tipo 'meu Deus, estou muito gorda!'. Meu objetivo sempre foi ter saúde para acompanhar o crescimento do Benjamin, mas confesso que me sinto bem feliz estando magra. Tudo o que eu visto fica bom pra caramba!

Sem neuras, mas com alguns truques

Basicamente, para voltar aos 52kg, precisei ser mais radical e me alimentar bem menos. Foi um processo bem complicado, pois eu já era uma pessoa que comia pouco. Acabei tendo que tirar aqueles pequenos prazeres da vida, como saborear uma pizza ou uma taça de vinho. Cortei totalmente naquele momento.

Suzana na reta final da gravidez de Ben. Imagem: Reprodução/Instagram/@suzanaalvesoficial

Durante o pós-parto acabava não saindo muito de casa por estar com um bebê pequeno, mas depois voltei a ter um pouco de vida social, que é quando as tentações aparecem. Uma dica que aprendi foi a de sempre comer algo saudável antes de sair de casa. Fica mais difícil cair em tentação.

Se estou em algum evento costumo tomar água, mas tomo um golinho da bebida no caso de um brinde, por exemplo, até para não ser antipática com as pessoas que estão ali celebrando. Já fui mais radical e o pessoal reclamava. Minhas amigas ficavam: 'não adianta oferecer, porque ela nem vai comer'. Ou eu chegava na casa de familiares e sempre reclamavam de precisar fazer alguma coisa diferente para que eu comer. Aí eu comecei a levar as minhas próprias marmitas.

Quilos teimosos

Fui afinando, mas cheguei nos três últimos quilos e não conseguia perdê-los de jeito nenhum. Só aconteceu após eu participar do programa 'Dancing Brasil' --exibido pela TV Record-- como competidora. Ensaiava todos os dias, durante quatro horas.

Suzana durante o programa "Dancing Brasil" Imagem: Reprodução/Instagram/@suzanaalvesoficial

Ou seja: fechar a boca e dançar me fizeram finalmente conquistar a minha meta. Por estar em uma competição, eu poderia até ter exagerado e comido mais, porém fiz o contrário e pensei: agora que eu tenho que ter foco e ser forte!

A musculação também deu um gás no meu emagrecimento. Fiz pela primeira vez quando o Ben estava com 40 dias e levava meu filho para a academia comigo. Aproveitava todas as aulas que tinham exercícios com o bebê. Existe essa lenda de que malhar seca o leite do peito, mas isso não aconteceu comigo. Além disso, também fiz corrida de baixa intensidade e jogava tênis. Estou super feliz com meu corpo, mas ainda tenho coisas para ajustar. Minha meta agora é aumentar a massa magra."

Dieta errada se sobressai um treino bom

Personal trainer de Suzana, Daniel Donadio contou ao UOL que, em um primeiro momento, qualquer caminhada que ela conseguia fazer, ou até um treino simples de musculação, já era excelente. "Comemoramos o fato dela ter dado o primeiro passo, de ter saído do sofá. Conforme foi pegando condicionamento e se sentindo melhor, aí passamos a aumentar a intensidade do treinamento".

De maneira geral, segundo ele, o treino mesclava musculação tradicional e com algum exercício aeróbico, que era o que Suzana tinha tempo de fazer. "Mas sempre reforçava a importância dela cuidar da alimentação, e isso foi fundamental. Nunca esqueça que uma dieta errada se sobressai um treino bom", ressalta.