SemFrescura: o que você deve evitar consumir para não matar os neurônios?

O debate em torno da reforma da Previdência levantou um debate emergencial: o envelhecimento da população brasileira. Para se ter uma ideia da futura situação etária do país, a partir da década de 2030, o Brasil terá mais velhos do que jovens e, em 2050, a população acima dos 60 anos será o dobro do contingente de crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Mas será que as cidades estão preparadas para atender uma superpopulação de idosos?