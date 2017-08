Bruno Gagliasso diz que já fez sexo a três e Giovanna Ewbank se surpreende

Do UOL

Durante o desafio do "eu nunca" conduzido pelo cabeleireiro e maquiador Renner Souza (amigo dos famosos), Gio Ewbank se surpreendeu ao descobrir que o marido, Bruno Gagliasso já fez sexo a três e que já enviou nudes.

Com cara de surpresa a atriz questionou: "mas você nunca me contou". Sem graça, Bruno respondeu: "você nunca perguntou!". Apesar da revelação, não rolou climão entre o casal. Minutos antes, eles contaram que já fizeram sexo na praia e também na rua.

Outro fato divertido foi quando Bruno disse que já enviou nudes e Giovanna se espantou. "Normal, né?", respondeu Bruno em tom questionador, olhando para mulher. A mãe de Titi contou que nunca enviou fotos nuas e também não gosta de receber, pois teme vazamentos. "Não me manda isso, apaga".

Já no final da brincadeira, a atriz revelou também que o marido já dormiu durante o sexo. "Nem lembrava no dia seguinte", falou ele, insinuando que a culpa era da bebida. "Juro por Deusm no dia seguinte ele falou 'cara, a gente nem fez nada ontem'. Eu - 'O que? Eu dei o meu máximo'", relembrou aos risos Gio.

Giovanna e Bruno estão casados desde 2010, mas, em 2012, ficaram um tempo separados após uma traição do ator.

O irmão de Gio Ewbank, Luca Baldacconi e a namorada, Giovanna Lancellotti também participaram da brincadeira. E em uma das perguntas, a atriz contou que a sogra, a estilista Deborah Ewbank já flagrou ela e o namorando transando. "Ela fingiu que não sabia o que estava acontecendo", disse Luca aos risos.

"Ai que vergonha. Ela não viu nada", disse Giovanna Lancellotti sem graça.