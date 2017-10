Nos EUA, Fernanda Lima ensina tarefas domésticas aos filhos: "zero glamour"

Do UOL, em Sã Paulo

Fernanda Lima está passando uma temporada na Califórnia, nos EUA, ao lado dos gêmeos João e Francisco, de 9 anos, e do marido, o apresentador Rodrigo Hilbert. Além de aproveitar o momento para preparar as novidades da próxima temporada de “Amor & Sexo”, ela está... lavando louça. E ensinando as tarefas domésticas pros meninos. Isso mesmo.

A apresentadora explicou que a família está vivendo em comunhão e até dispensou ajuda extra. “Tudo tem sido bem simples, natural e com zero glamour. Estamos fazendo um exercício de ficar mais tempo perto. Passamos 24 horas juntos, não temos ninguém para nos auxiliar [nas tarefas do dia a dia] e eu também queria executar um pouco os serviços domésticos”, diz.

“Aqui no Brasil, nós temos esse hábito de terceirizarmos tudo. A correria da vida e as circunstâncias fazem a gente ter motorista, babá, cozinheira, empregadas domésticas. Apesar de eu ter pessoas que amo trabalhando comigo, eu precisei dar um tempo. Achei que as crianças precisam ter essa experiência, a gente também [ela e o marido]. Tenho lavado tanta louça que acabou até minha unha. Gente, eu lavava louça, mas não tanta”, acrescentou em tom descontraído a gaúcha durante evento para divulgar os novos produtos da “The Body Shop”, da qual é embaixadora, em São Paulo, nesta quarta-feira (25).

Para Fernanda, desfrutar desse momento tem sido muito importante, principalmente, para seus filhos, para que eles entendam que as coisas não vêm pronta.

“Lá é vamos lavar roupa, vamos tirar as coisas do chão, vamos arrumar a cama, tirar o prato da mesa, lavá-lo. Está sendo muito difícil para eles, porque por mais que eu tentasse exercitar isso em casa [Rio de Janeiro], no fim, eles sabiam que alguém ajudaria. E hoje não, eles entendem que a responsabilidade pelas coisas deles é deles mesmo. Se vai aula ter futebol, eles sabem que quem vai arrumar a mochila são eles. Está sendo bastante interessante exercitar os exercícios domésticos, e queria muito que eles tivessem consciência”.

O restante do tempo livre é dedicado aos estudos. “Estou lendo muito, vendo qual o rumo que vamos tomar no ‘Amor & Sexo’, e no mais, são serviços domésticos, sem vergonha nenhuma. É muito gostoso fazer”, afirma.