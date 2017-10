12 celebridades que flertaram com o universo sadomasoquista

Tapas, chicotes, roupas de couro, dominação... Esses famosos não tiveram medo de vivenciar experiências sexuais com pegada sadomasoquista.

Intérprete da doce Anastasia Steele em "Cinquenta tons de cinza", a atriz já admitiu publicamente que passou a apreciar acessórios eróticos com pegada S&M depois de gravar o filme. "Há brinquedos que são realmente bonitos, complexos e chiques. Na verdade, alguns aspectos do mundo sadomasoquista são lindos de verdade", revelou.

O apresentador causou furor em 2016, durante a 9ª. temporada do programa "Amor & sexo" (Rede Globo), ao revelar para a apresentadora Fernanda Lima (e ao público) que é adepto do bondage. Neste fetiche sexual ligado ao S&M os parceiros se amarram ou se imobilizam.

Entre as diversas confissões sexuais que tem feito à imprensa nos últimos meses, a atriz admitiu que gosta muito de sexo e de tudo o que o cerca. Cleo ressaltou que adora ver filmes pornôs e que tem fetiches como bondage, couro e saltos altíssimos.

Em 1992, a cantora lançou o polêmico álbum Erotica. Na canção-título, ela encarna a dominatrix Dita, seu alter ego pervertido, e sussurra que só machuca quem ama e que a dor é algo bom. Mais controverso do que o disco, porém, foi o livro "Sex", com fotografias do norte-americano Steven Meisel. Nas 180 páginas na obra, hoje objeto de colecionadores, Madonna/Dita protagonizava cenas de sadomasoquismo, fetiche e sexo grupal ao lado de famosas como a atriz Isabella Rossellini e Naomi Campbell. Em três dias, a primeira tiragem de 1,5 milhão de cópias foi vendida. Na época, Madonna disse em entrevistas que fez o livro para colocar todos os seus fantasmas para fora.

No livro autobiográfico "Morri para viver - Meu submundo de fama, drogas e prostituição", de 2015, a ex-modelo Andressa Urach relata várias aventuras sexuais do tempo em que atuava como garota de programa de luxo. Com o nome de guerra "Ímola", ela atendeu clientes sadomasoquistas e chegou a levar um soco de um deles, após tê-lo chicoteado no rosto por acidente. Nas memórias, Andressa afirma que não tinha preconceito algum com os pedidos e que encarava a dor com prazer.

A repórter e blogueira da classe C, como se autodenomina, falou de suas experiências sadomasoquistas ao programa "Pânico na Band" em 2015. Segundo a moça, ela acha sexy acessórios como chicotes e mordaças e disse que curte fazer o papel de submissa - porém, de vez em quando, gosta de inverter as posições e bancar a dominadora com o cara.

Além de colecionar facas e de usar looks no estilo sadomasô chique nos loucos anos de juventude, a atriz confessou em 2003 ao tablóide inglês 'The Sun' que se envolveu com o universo sadomasoquista e que tudo o que dizia respeito ao tema a fascinava.

A atriz declarou para a revista americana 'Cosmopolitan' que, assim como Rihanna, gosta mesmo é de submissão! “Não tenho nada contra ser amarrada com lenços de seda. Eu gosto de homens que assumem o comando. Há algo muito sexy em ser submissa”, disse a atriz do seriado "Desperate houusewives"

No ano passado, o cantor revelou ao site PrideSource que havia tido experiências sadomasoquistas e falou que todos deveriam tentar novas coisas na cama. Ele admitiu que usar acessórios como chicotes e itens de couro tornam qualquer noite "mais selvagem".

Ao completar 21 anos, idade que marca a emancipação nos Estados Unidos, a cantora promoveu uma festa de aniversário em Los Angeles bem marcante. Além da presença de strippers, a balada tinha calabouços e diversos itens de sadomasoquismo para os convidados darem vazão às mais loucas fantasias.

Conhecida por seus ensaios sensuais e por não ter papas na língua quando o assunto é sexo, a modelo afirmou em entrevistas recentes que pretende lançar uma linha de produtos sadomasoquistas com sua assinatura. Ela admitiu ainda que ama um toque de submissão na transa e que sempre apreciou ser amarrada e vendada na cama.

A atleta paralímpica e ex-BBB se diz meio selvagem na cama. "Não todo o tempo, mas gosto de mordidas, de uns tapas bem dados", revelou nos bastidores de um ensaio sensual para o Paparazzo.