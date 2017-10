Mãe de aluguel dá à luz 2 bebês, um seu e outro do casal que a contratou

Jessica Allen, 31, vive na Califórnia, nos Estados Unidos, onde ser barriga de aluguel pode ser uma atividade remunerada. Ela, que é mãe de duas crianças, resolveu aceitar US$ 35 mil (mais de R$ 100 mil) para gerar o filho de um casal desconhecido. O objetivo era investir o dinheiro em uma casa para ela, o marido, Wardell Jasper, 34, e os filhos.



Tudo estava certo até que ela descobriu que um dos dois bebês que havia gerado era, de fato, seu filho biológico. Fato possível graças a um evento raro na medicina que se chama superfetação. Trata-se da concepção de um segundo feto quando já está em andamento a gestação, quer dizer, uma gravidez sobre a outra.



Segundo o jornal “Independent”, que publicou a história, a descoberta só foi possível porque Jessica recebeu, um mês após o parto, uma foto dos dois bebês, enviada pela mulher que a contratou, perguntando o porquê de as crianças serem tão diferentes entre si.



Desconfiadas, elas aceitaram submeter os bebês a um teste de DNA. O exame constatou que um era filho biológico do casal que contratou Jessica, mas o outro era da própria barriga de aluguel.



Uma batalha judicial iniciou-se entre os envolvidos. O casal não queria ficar com o bebê de Jessica, mas exigiu que ela pagasse uma indenização. A batalha judicial, que começou no início de 2017, chegou a um final feliz. Jessica e o marido receberam a guarda do filho, e o pedido de compensação financeira acabou sendo retirado.